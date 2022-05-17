Gazimağusa Anadolu Mahallesi 6’ıncı yöresel Anadolu kültür festivali ile şenlenecek

Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali, Pazar günü Maraş bölgesinin Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

Anadolu Kültürü’nün yaşatılması adına geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi nedeni ile 2 yıl ara verilen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’nin bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek.

Etkinlik, 22 Mayıs Pazar günü saat 10:00 ile 22:00 saatleri arasında Anadolu Mahallesi Kurtalan Sokak’ta gerçekleşecek.

Anadolu Kültürü’ne özgü yöresel yemeklerin ve kıyafetlerin tanıtılacağı etkinlikte, çocuklar için eğlenceler, müzik ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk festival dolayısı ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, geleneksel hale gelen ve Anadolu Kültürü’nün tanıtılmasına yönelik düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Pandemi nedeni ile 2 yıl ara verilen festivalin Gazimağusa Belediyesi ile Anadolu Mahallesi muhtarlığının iş birliği ile bu yıl yeniden düzenleneceğini belirten Başkan İsmail Arter, Anadolu Kültürü’nün yaşatılacağı bu güzel etkinliğe tüm halkı davet etti.

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, Başkan İsmail Arter’e yaptığı ziyarette Yöresel Anadolu Kültür Festivali’nin kültürlerin birleşmesini sağlayarak Anadolu Kültürü’nün özelde Gazimağusa’ya genelde ise ülkeye tanıtılarak ülke turizmine de büyük fayda sağladığını ifade etti. Buruk,desteklerinden dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.