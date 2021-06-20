Gazimağusa Belediyesi Babalar Gününü kutladı

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İkinci Bahar Yaşam Kulübü, Babalar Günü dolayısıyla üyelerini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, toplum büyüklerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan Belediyenin İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün özel günlerde de aynı anlayışla hizmete devam ettiğini belirtti.
Toplum büyüklerinin hakkını ödemenin mümkün olmadığını ifade eden Arter, “Büyüklerimizle sadece özel günlerde değil, yıl içinde sürekli olarak birlikte olmalı ve saygımızı sevgimizi göstermeliyiz” diyerek tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak sağlıklı ömürler diledi.