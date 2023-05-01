Gazimağusa Belediyesi borçlanmaya gidiyor

Gazimağusa Belediyesi, kıdem tazminatları ve geçmiş borçların ödenmesi amacıyla borçlanmaya gideceğini bildirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yaptığı açıklamada şeffaflık ilkesi ile hareketle Gazimağusa Belediyesi Meclis üyelerinin yanı sıra, söz verdiği gibi dönem dönem kent halkını da belediyenin mali durumu ile ilgili bilgilendirmeye devam ettiğini belirtti.

Bu doğrultuda geçmiş borçlarını, ilgili kişi veya firmalar ile görüşerek onların sağladıkları kolaylıklar sonrasında bütçe ve overdraft imkanlarını kullanarak karşılayan Gazimağusa Belediyesi’nin, finans sektöründe yakın zamanda olabilecek gelişmeleri dikkate alarak, zaman kazanmak amacıyla bankalar ile yaptığı görüşmeler sonucu borçlanmaya gideceği kaydedildi.

Uluçay, bankaların tümünden 40 Milyon TL, 36 ay vadeli borçlanma veya 35 Milyon TL overdraft kullanımı yönünde teklifler alındığını açıkladı.

Söz konusu iki dış kaynak kullanımından yalnızca birinin kullanılacağını belirten Uluçay, yapılacak borçlanma ile kıdem tazminatları ve geçmiş borçların ödemesinin yapılacağını kaydetti.

Uluçay, dünya ve Türkiye finans piyasalarındaki gelişmeler ile bunun KKTC'ye yansımalarının dikkat ile takip edildiğini ifade etti.

Yerel finans sektörü yöneticileri ile yapılan görüşmelerde de önümüzdeki günlerde gerek döviz fiyatları ve gerekse faiz oranlarında yükselişler olabileceği ihtimalinden bahsedildiğini kaydeden Uluçay, gelişmelerin dikkate alınarak yapılacak borçlanma ile bir yandan belediyenin mükellefiyetlerini sınırlamak, diğer yandan da alacaklılara olan ödemelerin erken zamanda kapatılmasının öngörüldüğünü vurguladı.