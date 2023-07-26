Gazimağusa Belediyesi ile Kaymakamlığı, Mağusa Suriçi esnafıyla toplantı yaptı

Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Kaymakamlığı’nın ortaklaşa organize ettiği Mağusa Suriçi esnaf toplantısı önceki akşam Bandabuliya’da yapılarak suriçi esnafının görüşleri alındı.

Belediyeden yapılan açıklamada Gazimağusa Belediyesi’nin çok sayıda tarihi mirası barındıran Mağusa Suriçi’nin geliştirilmesi ve turizme daha iyi hizmet etmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtilerek, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık, İmar ve Proje Şube Amiri Abide Başman Eryaşar ve Belediye Mimarı Aysel Alihan’ın katıldığı toplantıya suriçi esnafının ilgi gösterdiği kaydedildi.

Toplantıda Eryaşar, Mağusa Suriçi’nin sorunlarını sıkıntılarını konuşmak istediklerini, yeni dönemde suriçinde bazı düzenlemeler yapmak için çalışma yaptıklarını, suriçinin en büyük sorunu tuvalet ve çöp sorunu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, Çifte Mazgallar olarak bilinen Martinengo Burcu’nun ziyarete açıldığını, başka noktaların da ziyaret edilmesiyle ilgili çalışmanın devam ettiğini aktardı.

Akkule Kapısından turistlerin girişiyle ilgili hazırlık yapıldığını, Akkule’den turistlerin yaya olarak suriçine girmesinin sağlanacağını ifade eden Eryaşar, turistlerin hem hendeği hem de suriçini görmesine önem verdiklerini söyledi.

Eryaşar, Akkule’nin dışında elektrik ve telefon hatlarının yeraltına alınacağını ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını, Namık Kemal Meydanı’ndaki çeşmenin de tamir edilerek su akışının sağlandığını söyledi.

Turistlerin rahatça dolaşabilmesi için araç ve yaya trafiğini dengelemek amacıyla bazı düşünceleri olduğunu da aktaran Eryaşar, İstiklal Caddesi’nde eski Atun Eczanesi’nin olduğu bölgede gölgelendirme yapılması için deneme çalışmalarının da başladığını sözlerine ekledi.

Eryaşar, yapılan toplantının herkesin görüş ve düşüncelerini alarak, kimsenin zarar görmeyeceği şekilde nasıl bir düzenleme yapılacağıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser de, Belediye ve Kaymakamlık olarak Mağusa Suriçi esnafına ve burada yaşayanlara nasıl bir yaşam sunulması ve suriçinin nasıl cazibe merkezi yapılmasıyla ilgili konuştuklarını, bu çalışmaya da esnafın yön vermesi gerektiğini düşündüklerini, esnafın görüşlerini alıp Kaymakamlık olarak neler yapabileceklerini belirleyeceklerini, Belediyenin de çalışmaya destek verdiğini aktardı.

Toplantı esnafın görüş, öneri ve şikayetlerinin dinlenmesiyle sonlandı.