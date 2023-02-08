Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Arena'da afetzedeler için yardım malzemesi topluyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen deprem nedeniyle, Gazimağusa Belediyesi yardım kampanyasına devam ediyor.

Afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde sabah saatleri itibariyle gıda ve çeşitli yardım malzemeleri Gazimağusa Belediyesine bağlı Mağusa Arena spor tesisinde toplanmaya başladı.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay'a vekaleten Asbaşkan Hüseyin Manik, yardım malzemelerinin paketlenip depolanması, sevkiyatının sağlanabilmesi için incelemelerde bulundu. Asbaşkan Manik'e bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Kampanya bugün 19.00’a kadar devam edecek.