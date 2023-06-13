Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi’ni yeniledi

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında 1 yıllık süreyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında 1 yıllık süreyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi bugün belediyede düzenlenen törenle imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesi’ne Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen imza koyarken, protokol töreninde Asbaşkan Hüseyin Manik ile bazı Belediye Meclis Üyeleri ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Yeni imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde, belediye başkanlığı seçimleri öncesinde Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın tüm başkan adayları ve Başkan Uluçay ile imzaladığı protokole sadık kalınarak hiçbir ek iyileştirme talep edilmeden geçmiş dönemdeki Toplu İş Sözleşmesi’nde mutabık kalındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile varılan anlaşma çerçevesinde Toplu İş Sözleşmesi’ne imza konulduğunu açıkladı. Sendika ve Belediye yönetiminin bazı konularda farklı düşünse de Gazimağusa Belediyesi’nin daha iyi olması açısından iş birliği halinde çalışıldığını ifade eden Başkan Uluçay, Toplu İş Sözleşmesi’nin çalışanlara ve Gazimağusa Belediyesi’ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de konuşmasında, Gazimağusa Belediyesi çalışanları ve sendikası olarak belediye başkanlığı seçimleri öncesinde bütün başkan adayları ile imzaladıkları protokole sadık kalarak Toplu İş Sözleşmesi’nde herhangi bir ek artış talepleri olmadığını açıkladı. Belediyenin mevcut ekonomik koşullarını bildiklerini ifade eden Özüşen, çalışanlar olarak ekonomik durumun iyileştirilmesine katkı koymak amacı ile mevcut Toplu İş Sözleşmesi’nin aynen yürürlükte kalmasını talep ettiklerini ve Başkan Uluçay tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.

“Biz iş yeri sendikasıyız, dıştan bir sendikaya göre çalıştığımız kurumun her şeyini düşünmek bizim asli görevimiz çünkü burası bizim de ekmek kapımız” diyen Özüşen, belediyenin devamlılığını sürdürebilmesi için ekonomik olarak güçlü olması gerektiğinin çalışanlar olarak bunun bilincinde olduklarını ifade etti.

Özüşen konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Haklar zaman içerisinde yavaş yavaş elde edilir ve bu Toplu İş Sözleşmeleri ile olur. Her Toplu İş Sözleşmesi’nde sendikalar çalışanların ekonomik ve sosyal durumlarını güçlendirebilmek için ekonomik şartlar ölçüsünde bazı taleplerde bulunur ve bu yıllar içerisinde bir noktaya gelir. Biz de bu sözleşmemizde ek talepte bulunmasak da mevcut haklarımızı korumak istedik ancak işimiz burada bitmiyor. Bizim belediyemizin ekonomik koşullarını düşündüğümüz gibi üyelerimizi, çalışanlarımızı da düşünmemiz gerekiyor. Çalışanlarımızın refahını zaman içerisinde uygun koşullarda artırmak için çaba harcamak zorundayız.”

Sendikal sıkıntıların 3 maddede özetlendiğini kaydeden Özüşen, birinci maddenin uzun zamandır ödenmeyen İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar yatırımlarının olduğuna dikkat çekti. Belediyenin ekonomik sıkıntılarının göz önünde tutularak anlayışla bu çalışmanın yürütüldüğünü ve Başkan Uluçay’ın da belirttiği gibi bu yatırımların güncellenmesi için Temmuz ayının beklendiğini ifade eden Özüşen, sendika üyeleri ve çalışanlara konunun sendikanın takibinde olduğunu duyurdu.

İkinci maddenin ise kadro konusu olduğuna işaret eden Özüşen, 15 yılı aşkın süredir belediyede kadrolanmadan işleyen çalışanların olduğunu bu yönde de gerekli çalışmaların yapılarak 2023 yılı Aralık ayı sonuna kadar geçerli olan bütçede kadro çalışmalarının bu çalışanlara yönelik devam edeceğini ifade etti.

Üçüncü maddenin ise GAMABEL Şirketi’nde çalışan personel ile ilgili olduğunu belirten Özüşen, yapılacak çalışmalarda diğer belediyelerin şirket çalışmalarının ve belirlediği hakların örnek alınacağını ifade etti. Özüşen, GAMABEL çalışanlarının durumlarının daha iyi bir noktaya çekilebilmesi için gerekli çalışmanın yapılıp bu mücadelenin sürdürüleceğini duyurdu. Tüm çalışmaların bir anda yapılamayacağını çünkü belediyenin ekonomik yapısının gerçekten iyi olmadığını belirten Özüşen, bunun böyle sürecek ya da bunun acısını çalışanlar çekecek diye bir kural olmadığını, herkesin elini taşın altına koyarak bu konuda çalışılacağının altını çizdi.