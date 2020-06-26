Gazimağusa Belediyesi'nde Maraş toplantısı

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş konusundaki politikalarının; Vakıflar İdaresi’nin haklarının da korunması kaydıyla bölgenin açılarak, eski sakinlerine iadesi olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın katılımıyla Gazimağusa Belediyesi’nde Kapalı Maraş ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

ARTER

Toplantının başında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Başbakan’a ziyareti için teşekkür ederek, sık sık temas halinde olarak ülke gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

Arter, 3 aylık pandemi sürecinde gerekenlerin yapıldığını, hükümetin de bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, normalleşmenin başlamasıyla salgın nedeniyle ötelenmek zorunda olan konuları tekrar gündeme aldıklarını, Kapalı Maraş’ın da bu konulardan biri olduğunu belirtti.

Pandemi öncesinde Kapalı Maraş gündemiyle bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Arter, bu toplantıda gerçekleştirilen açılımlarla ilgili başlatılan çalışmalara bırakıldığı yerden devam aşamasında olduklarını ifade etti.

Maraş açılımının ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Arter, “ Laf ola çalışma değil, ilerlemesi lazım” dedi.

Maraş’ın bir parçası olarak Gazimağusa Belediyesi’ni ilgilendiren konularda çalışma yaptıklarını kaydeden Arter, Maraş’la ilgili yapılacak çalışmalarda BM gündeminde olan konunun hukuki ve siyasi boyutu bulunduğunun gözetilmesi gerektiğini, ayrıca 50 yıldır kapalı olmasından kaynaklanan sıkıntıların göz ardı edilmeden mimari, altyapı ve şehir planlama olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların geride kalmaya başladığını, açıkladıkları ikinci ekonomik pakette ekonomiye yönelik yeni açılımların uygulamaya girmesiyle KKTC ekonomisinin bir süre sonra eski noktasına gelebileceğini düşündüğünü kaydetti.

Başbakan Tatar, hükümetin pandemi dönemini iyi yönettiğini, ekonominin sürdürülebilir olabilmesi için önemli politikalar ürettiğini vurguladı.

Tatar, kamu maliyesinin yerel yönetimlere aktardığı kaynakların süreceğini, yerel yönetimlerin de faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan sürdürebileceğini kaydetti.

Normalleşme sürecinde Türkiye ile deniz ve hava yolu ulaşımının başlaması gerektiğini söyleyen Tatar, sürecin yakından izlenerek Kovid-19’un bulaşmaması için her tedbirin alınacağını ifade etti.

MARAŞ KONUSU

Maraş konusunun hükümetin en başta gelen projelerinden biri olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, 45 yıldır hayalet şehir olan kapalı Maraş’ın aslında Gazimağusa’nın bir parçası olduğunu söyledi.

Tatar, Maraş’ın zaten büyük bir bölümünün açık olduğunu, kapalı olan bölümün deniz şeridi olduğunu ve o bölgedeki otel ve yatırımların 45 yıldır harap olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, “Bizim politikamız, Maraş’ı açarken oranın eski sakinlerine iade edilmesidir” dedi.

Başbakan Tatar, Maraş’ın Vakıflar İdaresi kayıtlarına göre Osmanlı toprağı ve Türk malı olduğunu hatırlatarak, İngiliz döneminde bir takım tahsisler nedeniyle mülkiyette birtakım tartışmalar ortaya çıkmış olabileceğini kaydetti.

Tatar, “Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle Maraş’ın tekrar açılması, buranın eski mal sahiplerine, eski sakinlerine iade edilmesi suretiyle politika izleyeceğiz” dedi.

Başbakan Tatar, Vakıflar İdaresi’nin de haklarını göz önünde bulundurarak, yabancıların ve Rumlar’ın da Maraş’taki haklarının korunarak malların iade edilmesi politikasını kabul edilebilir olarak düşündüklerini söyledi.

Tatar, “45 yıldan sonra önümüzü göremediğimiz için buranın kazandırılması gerekir “ diyerek, Maraş’ın açılmasının ekonomiye ve turizme ciddi katkı yapacağını kaydetti.

Tatar, hükümetin Maraş konusunun ileri noktaya taşınması için toplantılara devam edeceğini sözlerine ekledi.