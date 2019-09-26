Gazimağusa Belediyesi'nde mekansal adres kayıt sistemi bilgilendirme toplantısı

İçişleri Bakanlığının adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kullanılması amacıyla güncel adres verilerinin oluşması için gerekli altyapıyı oluşturacak Mekansal Adres Kayıt Sistemi(MAKS) ile ilgili bugün Gazimağusa Belediyesi’nde birim sorumluları ve idari amirlerinin katılımıyla Türksat Proje Ekibi tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu proje ile oluşan güncel adres verileri, kent rehberi kurulması için temel teşkil edecek, kişi bilgileri artık güncel adres bilgileriyle eşleştirilebilecek, yaş kategorilerine göre nüfus yoğunluğunun hangi bölgelerde olduğu görülecek ve belediyelere planlama imkanı verecek.

Proje ilgili bilgi verilen toplantıda, 2017-2018 yıllarına ait uydu görüntülerinin sunulduğu, ilgili kurumlardan mekânsal verilerin talep edildiği ve alınan verilerin işlendiği, ekiplerin saha çalışması mevcut bina kapı numaraları ve sokak isimlerini sisteme işlediklerini, bu sokakların 360 derece panoramik görüntülemesinin yapıldığı söylendi. Şu anda ilgili belediye personeli tarafından mekânsal verilerin güncellenmesi yapılmakta, bu çalışmanın 2019 yılı Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor