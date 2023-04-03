Gazimağusa Belediyesi'nden emekli olan personel için tören

Gazimağusa Belediyesi’nden emekli olan 8 personel için plaket töreni düzenlendi.
Gazimağusa Belediyesi’nde görevli olan 8 personelin emekliye ayrılması nedeni ile Gazimağusa Belediyesi’nde kokteyl düzenlendi.
Törende konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde uzun yıllar çalışarak emekliye ayrılan 8 personelin sessiz sedasız uğurlanması yerine, yıllarca emek verdikleri kurumda her daim anılacaklarının bir hatırası olarak, personel için bir tören düzenlemek istediklerini ifade etti.
Emekliye ayrılan 8 personelin ailesi ve sevdikleri ile birlikte huzurlu, mutlu bir emeklilik dönemi geçirmesi temennisinde bulunan Başkan Uluçay, Mağusa’nın yaşadığı acı nedeni ile sade bir tören düzenlemenin uygun olduğunu belirterek törenin düzenlenmesinde katkı sağlayan Personel İşleri Sorumlusu Ayşegül Sakallı ile Kapalı Maraş Sorumlusu Ahmet İlktaç’a da teşekkür etti.