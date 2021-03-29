Gazimağusa Belediyesi tarafından hayata geçirilen kütüphaneye kitap desteği

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 29 Mart – 4 Nisan Kütüphane Haftası kapsamında Gazimağusa Belediyesi tarafından hayata geçirilen kütüphaneye kitap desteğinde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Amcaoğlu bu kapsamda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i kabul ederek, kütüphanede yer alacak kitapları teslim etti.

AMCAOĞLU

Bakanlıkta gerçekleşen teslim töreninde konuşan Bakan Amcaoğlu, Kütüphane Haftası’nı kutlayarak, haftanın önemini ortaya çıkarmak, kitabı daha görünür kılmak ve bu önemli haftaya daha da anlam katmak adına Gazimağusa Belediyesine kitap desteğinde bulunduklarını ifade etti.

Amcaoğlu, belediyenin gerçekleştirdiği böylesi anlamlı çalışmalara destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediyeciliğin insanların hayatına dokunabildiği en önemli devlet eli olduğunu söyleyen Amcaoğlu, Gazimağusa Belediyesine bu noktada hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkür etti ve verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti.



Amcaoğlu Gazimağusa Belediyesinin, hayata geçirdikleri “Her Tablet Bir Gelecek” kampanyasına da destek verdiğine vurgu yaparak, belediyenin görev sahası içerisindeki bütün eğitim birimlerine tablet bağışında bulunduğunu söyledi.Kampanyaya verdikleri destekten dolayı Gazimağusa Belediyesine ayrıca teşekkürlerini ileten Amcaoğlu, konuşmasının sonunda “Her Tablet Bir Gelecek kampanyasına verdiğiniz destek bizleri çok memnun etti. İsmail Arter ile her zaman önemli istişareler içerisinde olduk ve bu iş birliğinin devamını gerek uzaktan eğitime destek noktasında gerekse okul inşaatları noktasında devam ettireceğiz. Çünkü amacımız pandemi döneminde seyreltilmiş yüz yüze eğitim bile olsa fırsat eşitliğini sağlamak. Ben buradan, İsmail Arter’e ve Gazimağusa Belediyesine eğitime verdikleri önemli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.ARTERGazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de yaptığı konuşmada verdikleri destekten dolayı Bakan Olgun Amcaoğlu’na ve Bakanlığa teşekkür etti.Kütüphane haftasının böylesi anlamlı bir desteğe vesile olduğuna da işaret eden Arter, “Bu vesile ile tüm kütüphaneci arkadaşlarımın Kütüphane Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” diye konuştu.Belediye olarak kitap okuma alışkanlığını çoğaltabilmek adına çalışmalar yaptıklarını dile getiren Arter, bu doğrultuda Gazimağusa Suriçi’nde yer alan Bandabulya isimli tarihi eseri kütüphaneye çevirdiklerini ve açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini belirtti.