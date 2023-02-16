Gazimağusa Belediyesi, yapı denetimini "Bina karneleme sistemi" ile yapacak

Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik, BRT’de Narden Bingöl’ün sunduğu Sabah Haber programında canlı yayında Gazimağusa muhabiri Ülkü Akın’ın konuğu oldu. Türkiye’de yaşanan depremde “Şampiyon Melekler”in hayatını kaybetmesi ile Gazimağusa’nın derin bir acıya boğulduğunu ifade eden Manik, süreci kent açısından değerlendirdi.

Ülkü Akın’ın sorularını yanıtlayan Asbaşkan Manik, Gazimağusa bölgesinde yapı denetimleri ve bina karneleme çalışmaları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında ülke genelinde olduğu gibi Gazimağusa kentinde de özellikle mevcut binaların yapıları ile ilgili tedirginliklerin yaşandığını ifade eden Asbaşkan Hüseyin Manik, 2019 yılında Gazimağusa Belediye Meclisi tarafından yapı denetimleri hususunda bir karar alındığı ve bu karar ışığında, Gazimağusa Belediyesi’ni başlangıç aşamasında olduğu gibi inşaat aşamasında sürece dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi’nin yaşanan afet öncesinde Ocak ayı itibari ile yapı denetimi konusunda başlattığı çalışmaya dikkat çeken Asbaşkan Manik, bu çalışma kapsamında kentte bina karneleme sistemine geçileceğini kaydetti. “Biz bunun için ne yapabiliriz? Bu konuda nasıl koordinasyon sağlayıp denetim altına alabiliriz? tartışmalarımız sonucunda bir bina karneleme sistemi oluşturduk hatta formlarımızı da hazırladık ve bununla ilgili Ocak ayı itibari ile çalışmalarımızı başlattık” diyen Manik, oluşturulan form sistemi ile bu verilerin toplanması sayesinde hem binanın durumunu hem yapısal açıdan projeden farklı bir konumda olup olmadığının tespitin yapılıp elektronik ortama da entegre şekilde her yapının karnesinin oluşturulacağını açıkladı. Manik bu çalışmaların hem mevcut binalar için hem de yeni yapılacak olan binalar için geçerli olacağını ifade etti.

“Özellikle hasarlı binalar ile ilgili bazı şikayetler vardır” diyen Asbaşkan Hüseyin Manik, hasarlı bina tespiti ve müdahalesi konusunun Gazimağusa Belediyesi ekipleri ile Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler işbirliğinde yasal zemine dayalı bir sistem oluşturulmasının amaçlandığına dikkat çekti.

“KTMMO da bu günlerde bu konular ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyor bizler de bu konudaki görüşlerini bekliyoruz” diyen Manik, “denetimler konusunda bizleri de konuya dahil etmelerini bekliyoruz. Belediyelerin süreçte daha nasıl aktif rol oynaması mümkün olacak onu da hep birlikte göreceğiz. Süreci oldukça yakından takip ediyoruz şuanda. Hassasiyetin farkındayız. Bizler de belediye olarak hassasız ki yapı denetim konusunu Gazimağusa Belediyesi ilk uygulayan kurumlardan biri olmuştur” ifadelerini kullandı.

Bir binanın başlangıç aşamasında Gazimağusa Belediyesi ekiplerinin yapı denetimi konusunda uyguladığı kurallar olduğunu ve o kurallara uyulmasının sağlandığını kaydeden Manik, “ancak inşaat aşamasında ya da inşaat sonundaki denetimlerin daha etkin olabilmesi için yapılabilecek bazı düzenlemeler vardır. O düzenlemeler için de yasal zeminde neler yapılabilir, belediyenin bu konudaki

etkinliği ve uygulaması nasıl daha fazla ilerletilebilir bununla ilgili ciddi bir çalışma vardır” açıklamalarında bulundu.

ÇALIŞMALAR, DEPREM FELAKETİ ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Gazimağusa Belediyesi, Proje, Bayındırlık ve İmar Bölümü Amiri Abide Eryaşar yapı denetimi ve bina karneleme sistemi ile ilgili bilgi verdi. Eryaşar, yapı denetimlerinin alınan kararlar ışığında 2019 yılı Mayıs itibari ile İmar Bölümü tarafından uygulamaya konduğunu ifade ederek konu ile ilgili karara ilişkin detayların Gazimağusa Belediye sayfasında yer aldığını belirtti. Eryaşar, 2023 yılı Ocak ayı itibari ile de Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisindeki tüm yapılar ile ilgili bina karnelerinin oluşturulmaya başlandığını kaydetti. Bu sayede tüm kentin yapısal anlamda analizinin yapılacağını ifade eden Eryaşar, oluşturulan form ile hem yapıların çeşitlilik ve teknik analizinin yapılabileceğinin hem de imar kayıt detaylarının elektronik ortamda denetlenebileceğini açıkladı. Eryaşar, denetimlerin yanı sıra belediyelerin müdahale konusunun belediyelerin önderliğinde ilgili kurumlarla yasal zeminde işbirliği yaparak çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, Türkiye’de yaşanan deprem nedeni ile yaşanan acı olayların tekrarlanmaması için hassasiyetin daha da arttığına dikkat çekti.