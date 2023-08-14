Gazimağusa Belediyesi’nden su ve hizmet vergisi borcu olan abonelere uyarı

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa halkına ve şehre kaliteli hizmet sunmak amacıyla 3 aylık süreden fazla su ve belediye hizmet vergisi olan abonelere yönelik yeni uygulamaların başlatıldığını duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu kapsamda başlatılan uygulamalar şu şekilde kaydedildi:

“Abonelerin 3 ay dahil, 3 aylık süreden fazla birikmiş borçlarını ödemesi için son tarih 31 Ağustos 2023’tür.

31 Ağustos 2023 tarihine kadar bakiyeli ve birikmiş su ve belediye hizmet vergisi borcu olan abonelerin suyu ihbarsız olarak kesilecek ve ödeme yapılmadan açılmayacaktır.

31 Ağustos 2023 tarihine kadar belediyeye birikmiş borcunu ödemeyen kartlı su sayacı abonelerine su yüklemesi yapılmayacaktır.

Aboneler, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılan 15/2020 Sayılı Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin Mali Düzenleme Yasası kapsamındaki vergi affından yararlanabileceklerdir”

Açıklamada, abonelerin 6 haneli abone numarası ile belediyenin https://www.gazimagusabelediyesi.org/ adresli web sitesinin online ödemeler kısmında yer alan bölümden abone borcunu sorgulatabileceği, kredi kartı ile borç ödemesi yapabileceği hatırlatıldı.

Bununla birlikte yine Gazimağusa Belediyesi merkez binasındaki vezneler ile Paypoint noktalarında (Ana bina, Magem Sakarya, Suriçi Bandabuliya ve Tuzla köy meydanı) borç sorgulaması ve ödeme yapılabileceği kaydedildi.

Yaz mevsimi nedeni ile kentte artan su kullanımına karşı Gazimağusa Belediyesi’nin gayretinin, mevcut su kaynaklarını, adil bir yaklaşımla kent sakinlerinin kullanımına en süratli şekilde ulaştırmak olduğu belirtilen açıklamada, bu çerçevede son 7 ayda yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, belediyenin, bugüne kadar abonelerin biriken su ve hizmet vergisi borçlarında iyi niyet kuralları ve karşılıklı uzlaşı çerçevesinde çözüm yolunu tercih ettiği anımsatılarak, ancak gelinen aşamada büyüyen ve gelişen Gazimağusa’da kurumsal yaklaşımların hayata geçirilmesi ve sorunların yasal çerçevede çözümlenme zorunluluğunun hasıl olduğu ifade edildi.