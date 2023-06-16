Gazimağusa bölgesindeki Agios Georgios ile Panagia Agia Napa kiliselerinin konservasyon çalışmaları tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin (TCCH) Gazimağusa bölgesinde bulunan Agios Georgios Kilisesi ve Panagia Agia Napa Kilisesi'ndeki konservasyon (koruma) çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından Avrupa Komisyonu, UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi yetkililerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov, konservasyon çalışmalarının başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Agios Georgios ve Panagia Agia Napa kiliselerinin korunması, Kıbrıs'ın zengin kültürel mirasının korunmasına yönelik süregelen taahhüdümüzde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu projeler, gelecek nesiller için ortak mirasın korunmasının önemini vurguluyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İşbirliği Müdürü Stefan Simosas ise, bu alanların "sadece Kıbrıs'ın çok kültürlü zenginliğini değil, aynı zamanda barışın inşası ve uzlaşmayı teşvik eden bir araç olarak anıtların restore edilmesi ve korunmasının önemini" temsil ettiğini vurguladı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eş Başkanı Sotos Ktoris de, çalışmaların tamamlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Agios Georgios ve Panagia kiliseleri geçmişimizin somut kanıtı olmalarının yanında, günümüz ve geleceğimiz için ilham kaynağıdır" dedi. “Kültürel mirasımız bizi köklerimize bağlayan bir köprüdür; Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasında anlayış, saygı ve takdir için bir platform görevi görmektedir” diye konuşan Ktoris, kültürel mirası korumanın sadece kendileri için değil, gelecek nesiller için de öneminin farkında olduklarını kaydetti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay da, konuşmasında, Kıbrıs adasından birçok medeniyetin geçtiğini ifade ederek, "Tüm bu medeniyetler ortak anıtlarımız aracılığıyla bizimle birlikte yaşamaktadır ve adanın zenginliğidir. Teknik Komite üyeleri olarak bizler, bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılabilmesi için korunması ve sürdürülmesi sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve böylesine değerli bir çaba aracılığıyla Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki işbirliğini teşvik edebilmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Panagia Agia Napa Kilisesi’nin güney girişinde yer alan yazıt, yapının 1890 yılından kalma olduğuna işaret ediyor.

Açıklamada, 2012 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin 24,915 milyon euro’luk finansmanıyla, TCCH ve UNDP tarafından ada genelinde 123’ten fazla kültürel miras alanının korunduğu, yapısal olarak desteklendiği veya restore edildiği kaydedildi.

Bunun yanında, ada genelinde kültürel mirasının korunmasında TCCH'nin önceliklerinin uygulanması amacıyla çeşitli bağışçılar tarafından TCCH’ye toplam 35,6 milyon euro bağış yapıldığı belirtildi.