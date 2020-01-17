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Gazimağusa, bugün 4 saat elektriksiz kalacak

Gazimağusa, bugün 4 saat elektriksiz kalacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa yakınlarındaki bazı bölgelere 4 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.
Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, 09.00-13.00 saatleri arasında; İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompalarının elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

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