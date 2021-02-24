Gazimağusa'da ani ölüm

Gazimağusa’da sakin Ferit Denyalı (E-55) dün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, saat 13.30 sıralarında aniden rahatsızlanan Ferit Denyalı’nın (E-55) ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

LEFKOŞA’DA TASARRUFUNDA UYUŞTURUCU BULUNAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu Ö.Y. (E-38) ile B.H.P (E-20) tutuklandı.

Hamitköy bölgesinde yapılan operasyonda Ö.Y’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile tütün ile karışık yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Lefkoşa bölgesinde yapılan operasyonda ise, B.H.P.’nin (E-20) tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığına hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 16 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Öte yandan, sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saat içerisinde ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Ayrıca, sokağa çıkan toplam 6 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin de faaliyette olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

(HUR/YIL)