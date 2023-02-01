Gazimağusa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk yoğun bakımda

Gazimağusa’da Derinya bölgesindeki bir evde çıkan yangında ikisi çocuk üç kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, çocuklardan birinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde olduğu bildirildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, bir kadın ve iki çocuk, dumandan etkilenerek Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise çocukların biri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, diğeri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde, kadın ise Lefkoşa’da özel bir hastanede müşahede altına alındı.
Yangında ayrıca muhtelif ev eşyaları hasar gördü.