Gazimağusa'da birçok su saatinde su hırsızlığı yapıldığının tespit edildi

Gazimağusa'da birçok su saatinde su hırsızlığı yapıldığının tespit edildi
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Gazimağusa Belediyesi, Belediye Su İşleri Şubesi ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü rutin denetimlerinde birçok su saatinde su hırsızlığı yapıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Belediye’den yapılan açıklamada, kesik olan su saatleri ve akıllı su sayaçlarında yapılan sirkatlerin polise intikal ettirildiği, konu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nin kayıp ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için denetimlere ve çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

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