Gazimağusa'da darp

Gazimağusa’da dün beş kişi Ahmet Bayır isimli bir kişiyi sopalarla darp etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, İ.Ö.(E-33), E.Ö.(E-31), Ö.Ö.(E-27), İ.B.(E-20) ve Ş.B.(E-25) tahta sopalarla Cafe Pascucci isimli iş yerine girerek orada müşteri olarak bulunan Ahmet Bayır’ı ciddi şekilde darp etti. Zanlılar tutuklandı.

AVLANMASI YASAK AV HAYVANI AVLAMAYA YASAL İŞLEM

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, C.Ş’nin (E-37), Güngör’de ava açık bir bölgede bulunan su birikintisi içerisinde bulunan avlanması yasak av hayvanı olan yaban ördeğini kanunsuz olarak avladığı tespit edilerek, hakkında yasal işlem gidildi.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Girne’de dün sabah Zeytindalı Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta, çinkodan mamul garajın damı üzerine çıkarak zeytin toplayan Abidin Taşçı (E-46), garaj çatısının ağırlığını taşıyamaması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır bir şekilde yaralandı.

Taşçı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.