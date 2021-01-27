Gazimağusa'da denetimler artıyor

Gazimağusa’da koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan iş yerlerine para ve kapatma cezası uygulanacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu bugün, Gazimağusa Belediyesi’nde bir toplantı yaparak, Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında Gazimağusa genelinde sıkı denetim yapılması ve kurallara uymayan iş yerlerine para ve kapatma cezası uygulanması kararı aldı.

Toplantıya, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Sarper, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay’ın katıldığı belirtildi.

İlçe Emniyet Kurulu’nun ayrıca Gazimağusa’daki pazar yerinin yarın kapalı olmasına karar verdiği de kaydedildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Lefkoşa ve Girne ilçelerinin bölgesel kapatılmasına işaret ederek, bunun Gazimağusa’da rahatlığa neden olmaması gerektiğini kaydetti.

İlçe Emniyet Kurulu’nun bugünden itibaren daha ciddi ve sıkı tedbirlerin alınması kararı aldığını belirten Arter, bugünden denetimlerin daha sıkı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Arter, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Sivil Savunma ile iş birliği içinde yapılacak denetimlerde kurallara uymayan işyerlerine para ya da kapatma cezası uygulanacağını belirtti.

Vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kuralarına dikkat etmesi çağrısında da bulunan Arter, “Sağlık her şeyden daha önemlidir. Bu iş çok ciddidir, bize yardım etsinler bu kötü günleri hep birlikte geçirelim” dedi.