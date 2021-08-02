Gazimağusa'da harnup hasad tarihi açıklandı

Gazimağusa'da harnup hasad tarihi açıklandı
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Gazimağusa’da Harup Hasadı’na 13 Ağustos Cuma günü başlanacak.
Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa İlçesi'nde 2021 yılı "Harup Hasad”na başlama tarihinin 13 Ağustos Cuma günü olarak belirlendiği duyuruldu.

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