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Gazimağusa'da harnup hasad tarihi açıklandı
Kıbrıs
02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:51
Kıbrıs Genç Tv
Gazimağusa’da Harup Hasadı’na 13 Ağustos Cuma günü başlanacak.
Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa İlçesi'nde 2021 yılı "Harup Hasad”na başlama tarihinin 13 Ağustos Cuma günü olarak belirlendiği duyuruldu.
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