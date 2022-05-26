Gazimağusa'da “İlçemizdeki Trafik Sorunları” konulu toplantı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde 26 Mayıs 2022 tarihinde saat 09:00’da Gazimağusa Kaymakamlığı başkanlığında “İlçemizdeki Trafik Sorunları” konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıdemli İlçe Müfettişi Aynur Kirişoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı adına As Başkan Ahmet Öztenay, Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık, İmar, Proje Amiri ve Belediye Müdür Muavini Abide B. Eryaşar, Peyzaj Mimarı Simge Bozkırlı,Şehir Plancısı Pembe Delideniz, İnşaat Teknikeri Halil Onbaşılar,Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Karayolları Dairesi yetkililerinden Hasan Doğan, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği adına Mehmet Ertuna ve beraberlerindeki ekip katılım gösterdi.

Gazimağusa bölgesinde ana arterlerde tespit edilen aksaklık ve sorunların tartışıldığı toplantıda, trafik konusunda kentte sorun yaşanan bölgelerin drone çekimi ile görüntüleri yetkililere sunuldu. Verimli geçen toplantıların devam edeceği ve kurumların iş birliği ile sorunlu noktaların teker teker ele alınarak halkın kentte güvenli ve rahat trafik akışına kavuşmasının hedeflendiği bildirildi.