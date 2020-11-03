Gazimağusa'da iş kazası

Gazimağusa'da, 36 yaşındaki Bülent Deniz, evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da meydana gelen olayda evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi ve Deniz ağır yaralandı.

Bülent Deniz, olay sonrası Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 17:42