banner22

Gazimağusa'da iş kazası

Gazimağusa'da iş kazası
banner32

Gazimağusa'da, 36 yaşındaki Bülent Deniz, evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da meydana gelen olayda evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi ve Deniz ağır yaralandı.

Bülent Deniz, olay sonrası Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı.

 Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 17:42
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cypfruvex’in sıkma tesislerine ürün satan üreticilere...
Cypfruvex’in sıkma tesislerine ürün satan üreticilere...
  1. Kıbrıs
﻿