Gazimağusa'da işyerleri denetlendi

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun Gazimağusa’daki denetimlerin artırılması kararından sonra Covid-19 ile mücadelede Gazimağusa genelinde sıkı denetimler başladı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün iş birliğinde oluşturulan 5 ekip, halkın yoğun olarak bulunduğu işyerleri başta olmak üzere tüm iş yerlerinde maske, hijyen ve mesafe kurallarını denetliyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na bağlı olarak yapılan tüzük gereği ekiplerin yapacağı ikazlara uymayan iş yerlerine para cezası ve kapatma cezası uygulanabilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Lefkoşa ve Girne bölgelerinin kapatılmasından sonra açık durumda olan Gazimağusa’da tedbirleri daha da artırmak gerektiğini ifade etti. Arter, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve Kaymakamlık'la birlikte yapacakları denetimlerde ceza yazmanın da gündemlerinde olduğunu ancak ceza yazma niyetinde ve istediğinde olmadıklarını, maske, mesafe ve hijyen kuralarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.