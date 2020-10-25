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Gazimağusa'da kasti hasar

Gazimağusa'da kasti hasar
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Gazimağusa’da dün akşam 20.30 sıralarında E.Ü.(E-45), 100 promil alkol tesiri altında, Venüs Sokak’ta faaliyet gösteren “Pizza Family” restoran önünde bulunan ahşap çardağa çarptı.
Polis, çardağın yıkılmasına sebep olmaktan tutukladığı E.Ü’nün, kasıtlı olarak çarptığını belirtti.
Soruşturma sürüyor.

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