Gazimağusa’da dün akşam 20.30 sıralarında E.Ü.(E-45), 100 promil alkol tesiri altında, Venüs Sokak’ta faaliyet gösteren “Pizza Family” restoran önünde bulunan ahşap çardağa çarptı.
Polis, çardağın yıkılmasına sebep olmaktan tutukladığı E.Ü’nün, kasıtlı olarak çarptığını belirtti.
Soruşturma sürüyor.
Gazimağusa'da kasti hasar
Gazimağusa’da dün akşam 20.30 sıralarında E.Ü.(E-45), 100 promil alkol tesiri altında, Venüs Sokak’ta faaliyet gösteren “Pizza Family” restoran önünde bulunan ahşap çardağa çarptı.
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