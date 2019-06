Gazimağusa'da kavga... 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da kavga eden 4 kişiden 3’ü tutuklandı, 1’i aranıyor.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 04.00 sıralarında Gazimağusa’da bir diskonun avlusunda B.Y (E-23), arasında tartışma çıkan B.C.E. (E-25), A.M. (E-22) ve Ö.G. (E-25) ile kavga etti.

Kavga sırasında B.Y. tasarrufunda bulunan cam parçasıyla A.M.’yi yüzünden yaraladı. B.Y., B.C.E. ve A.M. tutuklanırken, Ö.G. aranıyor. Soruşturma devam ediyor.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

Polis, 21 – 22 Haziran tarihleri arasında “suçla operasyonel mücadele” çalışmaları kapsamında KKTC genelinde denetimler yaptı. Denetimler sonucunda, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de toplam 2 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca Girne’de yapılan denetimlerde iki kişinin tasarruflarında tecavüz-i alet tespit edilirken, İskele’de ise bir şahsın 100 ceza puanı dolmasına rağmen ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

YENİKENT’TE EV YANIGINI

Yenikent’te sabah saatlerinde Şeren Sözgen’e ait ikametgahın mutfağındaki buzluğun aşırı ısınması sonucunda yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu mutfak ve içerisinde bulunan elektronik eşyalar tamamen yandı, oturma odasında bulunan klima iç ünitesi eridi ve tüm evin iç kısmı islenerek hasara uğradı. Soruşturma devam ediyor.