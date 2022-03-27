Gazimağusa'da “Mutfak Atölyesi” etkinliği

“21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” nedeniyle Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde “Mutfak Atölyesi” etkinliği düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nden özel gereksinimli bireylerin katıldığı etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ekibi özel gereksinimli bireylerle birlikte pizza yaptı. Pişirilen pizzalar hep birlikte yenildi.

Etkinliğin sonunda Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı tarafından DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğr. Gör. Mine Adalıer’e teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

Aynı zamanda Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından merkez sorumluları, stajyerler ve fakülte asistanlarına birer teşekkür belgesi sunuldu. Atölye katılımcılarına ise katılım belgesi ile üzerlerinde isimleri yazılı olan tahta kaşıklar hediye edildi.