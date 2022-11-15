Gazimağusa'da tören

Gazimağusa’daki ilk törende Zafer Anıtı’na protokol sırasına göre çelenkler konuldu. Gazimağusa’daki ikinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve protokolün halkın ve birliklerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji tarih öğretmeni Emine Tosunoğlu gün dolayısıyla bir konuşma yaptı. Tosunoğlu, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme isteğinin bir sonucu olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türklerin Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde yürüdüğünü ve bu bağlılığın sonucu 39 yıl önce bir devlet kurduğunu ifade etti.

GTMK öğrencisi Mehmet Efe İşbaş’ın, ”Kuzey Kıbrıs Türk Marşı” adlı şiiri okumasının ardından törende 4.Piyade Alay Komutanlığı mensuplarından piyade yüzbaşı Bahadır Kılıç bir konuşma yaptı.

Kılıç, bugünün Kıbrıs Türk halkının en kutsal hazinesi, milli varlığının ve milli benliğinin simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39.kuruluşunun yıl dönümü olduğunu belirterek, KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza, zulüm ve haksızlığa karşı vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin en kıymetli karşılığı olduğunu kaydetti.

Tören resmi geçitle sona erdi. Tören sonrası TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği mehter gösterisi sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39.kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün Gazimağusa’da ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) hücumbotu Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı. Gemiler sabah 10.30-12:00, öğleden sonra ise 14:00-16:00 saatleri arasında gezilebilecek.