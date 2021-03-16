Gazimağusa'da uyuşturu...2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir araçta ve bir evde uyuşturucu bulundu, iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre dün sabah Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin F.Ö.’nün (E-24) aracında yaptığı aramada 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve paspas üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan parçacıklar bulundu.

F.Ö.’nün evinde yapılan aramada ise içinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara, yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Bulunanlar emare alınırken F.Ö. ve meselede bağlantısı tespit edilen A.S.(K-32) tutuklandı