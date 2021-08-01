Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa’da üç erkek şahıs “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufundan” polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.G. (E-45) ve M.S.’nin (E-50) tasarrufunda birer adet içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.G. (E-40) tespit edilerek üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş olup, adı edilenler tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

GEÇİTKALE’DE 12 ADET KAMYON JANTINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI



Geçitkale’de bir iş yerinin önünden 12 adet kamyon jantını çalan 40 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.Polisten yapılan açıklamada, 15-16 Temmuz tarihleri, 20.00-05.30 saatleri arasında, Geçitkale'de M.N.’nin (E-40), bir işyerinin önünden bulunan 12 adet kamyon jantını çaldığı ve olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada söz konusu kişinin tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.16 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI, 2 İŞ YERİ İSE KAPAMA SAATİNİ İHLAL ETTİSokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.