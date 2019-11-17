Gazimağusa'da uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da ikametgahında cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan İ.K. (E-53) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 13.00 sıralarında İ.K.’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, toplam 416 adet üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan kağıt, 8 adet kesilmiş, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçaları, 1 adet içerisinde tütün ile karışık üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçalı ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. İ.K tutuklandı.

İŞ KAZASI… BETON PRES MAKİNESİ ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde çalışmakta olan Muhammad Balal Anjun (E-29), parke pres makinasının temizliğini yapmak için makine içerisine girdiği sırada, beton pres makinesinin üst kısmının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Dün meydana gelen olayda, yaralı Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Bu arada, dün akşam 20.00 ile bu sabah 02.00 arasında, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde Trafik ve Asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre gerçekleştirilen denetimler sonucu; Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 163 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta yapılan denetimlerde ise, bölgede faaliyet gösteren Bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 535 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 73 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, Long Beach, İskele, Boğaz, Bafra Oteller Bölgesi, Sınırüstü, Boğaziçi bölgelerinde kontroller gerçekleştirildi. Yapıla denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 144 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 29 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

ARANAN İKİ ÇOCUK BULUNDU

Polis, 11 Kasım’da Lefkoşa’da kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılıp geri dönmeyen ve aranan İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük’ün (K-13) bulunduğunu da duyurdu.