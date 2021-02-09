Gazimağusa'da uyuşturucu...2 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundurmaktan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün 18.00 sıralarında Gazimağusa’da, 27 yaşındaki J.M.M.’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.



Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 15:27

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 36 yaşındaki B.S.’nin Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 400 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.