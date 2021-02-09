Gazimağusa'da uyuşturucu...2 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundurmaktan iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün 18.00 sıralarında Gazimağusa’da, 27 yaşındaki J.M.M.’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor. Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 15:27