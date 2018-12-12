Gazimağusa'daki sempozyumda kanser konuşulacak

Uzmanlar, Gazimağusa’da yarın yapılacak sempozyumda kanseri konuşacak.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in himayelerinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve MARAŞ-DER işbirliğinde “Farkında Mıyız?” sloganıyla düzenlenen “Kansere Karşı Farkındalık” sempozyumu yarın akşam saat 19.00’da Mağusa Maraş Gelişim Akademisi Salonu’nda gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, halk sempozyuma davet edildi.

Prof. Dr. Nahide Gökçora, Yrd. Doç. Dr. Bülent Sezgin, Dr. Şerife Göksu, Psikolog Naife Sevdalı Zaim ve Dr. Diyetisyen Ayşe Okan meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kanserden korunmada beslenmenin önemi gibi konu başlıkları üzerinde konuşacak