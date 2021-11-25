Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, büstün açılışında yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü’nde başöğretmen Atatürk’ün büstünün açılışının oldukça anlamlı olduğunu söyledi.
Doktorların pandemi sürecindeki özverili çalışmalarına da değinerek, pandemi sürecinin başarıyla yürütüldüğünü dile getiren Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin bölge halkına büyük hizmetler verdiği ve Hastanenin eksikliklerinin ivedilikle giderileceğine inandığını ifade etti.