Gazimağusa Devlet Hastanesine yeni bir PCR test noktası kazandırıldı

Döveç Group’un Gazimağusa Devlet Hastanesi ile yapılan istişareler doğrultusunda Gazimağusa Devlet Hastanesine yeni bir PCR test noktası kazandırdığı bildirildi.

Döveç Group’tan yapılan yazılı açıklamada, ülkede hızla artış gösteren Covid-19 vaka sayılarının kontrol altında tutulabilmesi ve yayılımın önlenebilmesi için PCR testlerinin oldukça büyük önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yeni oluşturulacak kabinin Döveç Group tarafından yapıldığı, ilgili protokolün Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve Döveç Group Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Döveç tarafından imzalandığı kaydedildi.

Acil Servis karşısına yerleştirilen PCR merkezinin hastane içine girmeden test imkânı sağlayarak bulaşın engellenmesinde büyük rol oynayacağı da ifade edildi.