Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta denetimler

28-29.11.2020 tarihleri, 20:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleşti.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren; kumarhaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bet ofisleri ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 535 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 148 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapmaktan dolayı 1 araç sürücüsü tutuklandı ve 8 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar, kahvehaneler, gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bir kahvehanede para karşılığı kurma oynamak için toplanan toplam 7 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 205 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 66 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapmaktan dolayı 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 1 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 515 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, sigortasız araç kullanmak suçundan bir araç sürücüsü tutuklandı ve 1 araç ise trafikten ise men edildi.

Denetimlerde ayrıca yetkili makamdan izinsiz, aracında av tüfeği taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsü hakkında da yasal işleme gidildi.