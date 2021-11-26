Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Planın yürürlüğe girmesiyle, plan alanında uygulanmakta olan “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi” ve “Gazimağusa Kıyı Şeridi Bildirisi” söz konusu emirnameler tahtında alınan kararlara ve yapılan işlemlere helal gelmeksizin yürürlükten kalktı.
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı; Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri hudutları içerisinde kalan Gazimağusa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar yerleşimlerini kapsıyor.
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, dün Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanmış, bu amaçla Başbakanlık Şeref Salonu’nda ilgili belediye başkanları ve ekonomik örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı tören düzenlenmişti.