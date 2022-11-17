Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde trafik kazası

Bugün saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Murat Ural (E-22) yönetimindeki FL 670 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Çukurova Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Gazimağusa istikametine doğru seyreden Hüseyin Maraşlı (E-68) yönetimindeki HA 326 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. .