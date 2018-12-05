Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 14.30 sıralarında, Mağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Safa Bekmez (E-27), yönetimindeki RB 720 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada ulukışla kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje düşüp ardından karşı seride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gazimağusa istikametine doğru seyreden Cenap Karabulut (E-23) yönetimindeki LU 696 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

Soruşturma devam etmektedir.

Kaynak:BRT