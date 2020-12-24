Gazimağusa Limanı'nda tamirat

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Gazimağusa Limanı’nda yıkılan ahşap iskelenin tamir edilerek, üç yıldır yaşanılan mağduriyetin sona ermesini istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gazimağusa Limanı’nı ziyaret eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, 2017 yılında yarısı yıkılan ve bugüne kadar tamir edilmeyen Gazimağusa Limanı’ndaki ahşap iskelenin tamiratı için gerekli girişimleri başlattı.

Bakan Ünal Üstel, balıkçı tekneleri, gezi ve özel teknelerin bağlandığı iskelenin yıkılması nedeniyle üç yıldır yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına, tekne sahiplerinin çağrılarına karşılık, dün Gazimağusa Limanına gitti.

ÜSTEL: “BUGÜNE KADAR TAMİR EDİLMEMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Yaşanılan mağduriyet konusunda tekne sahiplerinden bilgi alan Üstel, yıkılan iskeleye geçici çözüm olarak konulan dubaların yarattığı tehlikeyi yerinde inceledi.

Tekne sahipleri, kendilerinin yanında, gezi teknelerinin turlarına katılacak turistlerin de çürümeye yüz tutmuş dubaların üzerinden geçmek zorunda kaldığını, geçmişte bu nedenle yaralanmaların da yaşandığı anlatarak, Bakan Üstel’den bu soruna çare bulmasını istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel, yıkılan iskelenin bugüne kadar tamir edilmemesinin kabul edilemez olduğunu, yaşanılan mağduriyetin mümkün olan en erken zamanda giderileceğini ifade etti.

DAİRE ZİYARETLERİ…

Bakan Ünal Üstel daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bazı dairelerin Gazimağusa şubelerini ziyaret ederek, yetkililerden projeler ile eksiklikler konusunda bilgi aldı ve şubelerin taleplerini dinledi.

Üstel, ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi yetkilileri, Limanlar Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Liman Başkanlığı, Karayolları Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi Gazimağusa şubelerinin yetkilileriyle görüştü.

Üstel, görüşmeler sırasında eksikliklerin giderilmesi için bakanlık olarak gerekli çalışmaların yapılacağını yetkililere aktardı.