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Gazimağusa Limanı’nda etkinlik

Gazimağusa Limanı’nda etkinlik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Deniz İşletmeleri, İTÜ KKTC ve Mağusa Denizciler Birliği, Amatör Denizcilik Eğitimi ve Sınavı’na katılanlar için Gazimağusa Limanı’nda etkinlik düzenliyor. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarın saat 18.00’de Gazimağusa Limanında Bozcaada vapurunun demirlediği noktada başlayacak etkinlikte, Amatör Denizcilik Eğitim ve Sınavı’na katılımcılarına yönelik Bozcaada vapurunda pratik eğitim verilecek. Ardından DAÜ Gastronomi Bölümü tarafından balık-ekmek ikramı, DAÜ Müzik Bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapılacak. 
Etkinlikte ayrıca geçtiğimiz hafta KKTC deniz yetki alanlarında görevlendirilen Gemi Kurtaran Römorkörü personelinden, 1974 Barış harekatı gazisi Murat Çelik’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı tarafından plaket takdim edilecek.

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