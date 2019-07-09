Gazimağusa Limanında konteyner arabanın üzerine düştü

Gazimağusa Serbest Liman içerisinde, tır araç seyir halinde bulunduğu sırada tırın çekmekte olduğu dorse üzerinde bulunan 40’lık konteynerlerin sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu, alanda park halinde bulunan 3 salon araç hasar gördü.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bügün saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa Serbest Liman içerisinde, Coşkun Gümüştaş yönetimindeki TGK 891 plakalı tır araç seyir halinde bulunduğu sırada tırın çekmekte olduğu dorse üzerinde bulunan 40’lık konteynerlerin sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu alanda park alanda park halinde bulunan 3 salon araç hasar gördü.
(fotoğraflar :MHA)
Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 22:52