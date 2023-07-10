Gazimağusa Limanı’nın Türk Devletleri Teşkilatı Limanlar Programına dahil edilmesi için başvuru yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Limanı’nın, Türk Devletleri Teşkilatı Kardeş Limanlar Programına dahil edilmesi için başvuru yaptığını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, başvurunun, İstanbul’daki Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteryasına yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Arıklı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cyumhuriyeti'nin Kardeş Limanlar Mutabakat Zaptına dahil olma talebini bugün Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev’e ilettiği belirtildi.

-"Kabul edilmesi halinde kısıtlamalara önemli bir darbe vurulmuş olacak"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Gazimağusa Limanı’nın Kardeş Limanlar projesine dahil edilmesinin, KKTC’ye uygulanan haksız kısıtlamalara "çok önemli bir darbe" olacağını belirtti.

“Türk Devletleri Teşkilatı, Kıbrıs Türkünün bu isteğini dikkate almalı ve bu haklı talebe olumlu yanıt vermeli. Kardeşlerimizden beklediğimiz, diğer gözlemci üyeye gösterdiği yaklaşımı bizlere de göstermeleridir” diyen Arıklı, Gazimağusa Limanı’ndan seyahat edilmesi veya ticaret yapılması önünde herhangi uluslararası bir kural veya bağlayıcı bir karar olmadığını, bunun bir çok kez uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından da teyit edildiğini belirtti.

Gazimağusa Limanı’ndan Türkiye dışında başka bir ülkeye doğrudan sefer düzenlenmesinin geçmişte Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından şikayet edildiğini kaydeden Bakan Arıklı, Avrupa Komisyonu’nun da yanıt olarak “Gazimağusa Limanı ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı madde bulunmaması nedeniyle konuyu ilgili ülkeyle görüşmeniz gerekir” dediğini anımsattı.

Bakan Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı’ın Gazimağusa Limanı’nın Kardeş Limanlar Projesine dahil etmesi halinde KKTC’nin ürünleri için "yeni ve çok önemli bir pazarın açılacağını" sözlerine ekledi.

kabul edilmesi halinde Gazimağusa Limanı’nın, Samsun, Mersin, Bakü, Aktau (Kazakistan), Kuryk (Kazakistan) ve Özbekistan’ın üç kuru yük limanı ile birlikte TDT Kardeş Limanlar projesinin bir parçası haline gelecek.

Arıklı, Kıbrıs Türkü’nün 2004’te Annan Planı’na evet demesiyle dünya ile bütünleşme ve uluslararası toplumun bir parçası olma isteğini ortaya koyduğunu, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın ise referandumda “evet” demesi nedeniyle Kıbrıs Türkü’nün ödüllendirilmesi gerektiğini ve 1983’ten bu yana uygulanan haksız kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptığını ifade etti.

Kardeş Limanlar projesi, 11 Kasın 2022 tarihinde düzenlenen 9’uncu Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısında Ulaştırma Bakanları tarafından imzalanan, Bağlantısallık Programının bir parçası olarak oluşturulmuştu.