Gazimağusa Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali başladı. Festival, 8 Mart’a kadar 8 ülkeden 24 sanatçının katılımıyla Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Sakarya Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Festival ile ilgili bugün düzenlenen basın toplantısına Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, festivalin küratörü Zühre Özkaraman, festivalin komite üyelerinden Türksal İnce ve Arif Albayrak katıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkeden ve yurt dışından ressamları bir araya getiren 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali çerçevesinde MGA Sakarya Tesisi’nde 8 Mart’a kadar 10:00-12:00 ve 14:00-17:30 saatleri arasında halka açık olarak atölye çalışmaları yapılacak. Festivalin sergisi 7 Mart Cumartesi saat 17:30'ta Suriçi - Buğday Camii'nde açılacak. Festivale Korona Virüsü nedeniyle İtalya ve Azerbaycan’dan katılım olmadı.