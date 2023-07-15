Gazimağusa ve Alsancak’ta uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa ve Alsancak’taki uyuşturucu operasyonlarında yaşları 23 ile 30 arasında değişen 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, H.A.’nın (E-34) evi arandı. Polisleri fark eden söz konusu şahıs uyuşturucuyu pencereden attı. Dışarıya atılanın yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunu tespit eden polis H.A.’yı tutukladı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Gazimağusa’da dün akşam bir evde daha yaptığı aramada yaklaşık 71 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirirken, B.N.E.(E-25), R.N.(E-30) ve C.Y.Y. (E-29) tutuklandı.

Öte yandan dün gece Alsancak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda da tutuklamalar oldu.

Buna göre, saat 22.30 sıralarında Şht. Münür Sokak üzerinde yapılan operasyonda E.B.’nin (E-23) tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.C.D.’nin (E-25) evinde de arama yapıldı, evinde uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan nargile halinde getirilmiş pet şişe bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.