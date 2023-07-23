Gazimağusa ve Aslanköy’de ölüm…

Aslanköy’de evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen 77 yaşındaki Bekir Kudret hayatını kaybederken, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Abdul Hoque tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 13.00 raddelerinde Gazimağusa’da sakin Abdul Hoque (E-44) aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan 21 Temmuz’da Gönyeli’de evinde ölü bulunan Yusuf Sine’nin (E-65) otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı. Sine’nin ölüm sebebi ileri tetkiklerin ardından belli olacak.