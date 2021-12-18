Gazimağusa ve Dikmen'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Polis Genel Müdürlüğü, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa ve Dikmen’de gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Gazimağusa Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir yük gemisi ile limana gelen A.E.’nin (E-48) kullanımında bulunan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Dikmen’de ise dün A.A.J.A.’nın (E-26) kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu olan bir adet ucu yanık sigara ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.