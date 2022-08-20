Gazimağusa ve İskele’de “Asayiş ve Trafik Denetimi” yapıldı

Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk sahaları içerisinde “asayiş ve trafik denetimleri” yaptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da yapılan denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulüplerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edildi ve aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 654 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü rapor edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde de, bölgede faaliyet gösteren eğlence yerleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 275 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 63 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi. 1 araç ise trafikten men edildi.