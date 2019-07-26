Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Alagöz, Gazimağusa’da yarın bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyeceğini duyurdu.
Yazılı açıklama yapan Alagöz, yarın 08.00-17:00 saatleri arasında Gazimağusa bölgesi, Altınok-Antalyalılar-Köşe Kahvesi bölgelerinde çalışma sebebiyle ses ve data (ADSL) hizmetleri verilemeyeceğini belirtti.
Gazimağusa’da bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyecek
Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Alagöz, Gazimağusa’da yarın bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyeceğini duyurdu.
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