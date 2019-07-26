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Gazimağusa’da bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyecek

Gazimağusa’da bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyecek

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Alagöz, Gazimağusa’da yarın bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyeceğini duyurdu. 
Yazılı açıklama yapan Alagöz, yarın 08.00-17:00 saatleri arasında Gazimağusa bölgesi, Altınok-Antalyalılar-Köşe Kahvesi bölgelerinde çalışma sebebiyle ses ve data (ADSL) hizmetleri verilemeyeceğini belirtti. 
 

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