Gazimağusa’da binalara hızlı tarama testi ile risk raporu oluşturuluyor

Gazimağusa Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında binaların yıkılmaya karşı risk oranını tespit etmek üzere ilçe merkezinde hızlı tarama testlerine başlandığını duyurdu.

İlk etapta hızlı tarama testi yapılan 15 binadan 14'ünün yüksek ve orta hasarlı olduğu saptandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nden inşaat mühendisi Niyazi Yurtseven ve inşaat teknikeri Halil Onbaşılar’ın Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hızlı tarama testleri ile ilgili çalışmalarına katılmalarının hızlı tarama testi yapılmaya başlandığı kaydedildi.

Belediyenin www.gazimagusabelediyesi.org web sayfasına yapılan başvurular neticesinde yapılan hızlı tarama testi ile, kent sınırları içerisinde bulunan binaları ön gözlemden geçirerek, risk analizi sonuçlarına göre tehlikeli binaların ileri kontrolünün yaptırılmasına yönlendirme amaçlanıyor.

Açıklamada, yaşadığı bina ile ilgili şüphe duyan vatandaşların hızlı tarama testi yapılması için www.gazimagusabelediyesi.org web adresindeki Bina İnceleme Başvuru formunu doldurabileceği, şahsen tapu belgeleri ile Gazimağusa Belediyesi’ne başvurabileceği ya da (0392) 1823 numaralı telefondan müracaatta bulunabileceği bildirildi.

Belediye’den yapılan açıklamada, ekiplerin 15 binada gerçekleştirdiği hızlı tarama testi sonuç raporlarının çıktığı ifade edildi. Söz konusu raporların en kısa sürede başvuruda bulunan vatandaşlara ulaştırılarak, apartmanlara da bildiri amaçlı asılacağı kaydedildi.

- Eryaşar: “İlk etapta müracaatlar ışığında hızlı tarama testleri yapılacak”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık, İmar Proje Birimi Amiri Abide Başman Eryaşar, Gazimağusa Belediyesi’nin 2019 yılında yapı denetimine başladığını belirterek, esas amacın yapılan binaların başlangıç aşamasında denetlenmesini sağlamak olduğunu, ancak kentte 2019 öncesi yapılan binalar olduğu için denetimlerin belediye sınırları içerisinde bulunan tüm binalara uygulanacağını söyledi.

Eryaşar, konu ile ilgili en yetkili oda olan İnşaat Mühendisleri Odası ile geçen haftalarda protokol imzalandığını hatırlattı. Eryaşar, söz konusu protokol kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası’na hız kazandırmak için yapılacak olan ilk işin, Gazimağusa Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu hızlı deprem tarama testi olduğunu ifade etti.

Tarama testlerinde önceliğin müracaatlar doğrultusunda, gözle görünür halde en kötü durumda olan binalara verildiğini söyleyen Eryaşar, belediye sınırları içerisindeki binaların tümünde hızlı deprem tarama testi yapılacağına dikkat çekti.

Eryaşar yapılacak olan hızlı tarama testi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“ Hızlı tarama testinde müracaatlar ışığında belediyede görevli mühendisler binaya giderek, orada 5 sayfadan oluşan bina ile ilgili bilgi formu dolduracaklar. Vatandaşın formda sorulan sorularla ilgili bilgisi olmayabilir, mühendislerimiz binada aynı zamanda gözlem yapacaktır. Bu ön bilgiler, İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte ortak bir portal içerisine yazılıp, yapılacak hesaplamalardan sonra binalara, düşük, orta ve yüksek dereceli olarak risk oranı belirlenecektir. Bundan sonraki adım, binanın risk durumuna göre, mal sahibi binasının inşaat mühendisine bunu bildirecek. Eğer inşaat mühendisi bilinmiyor veya hayatta değilse de İnşaat Mühendisleri Odası’ndan inşaat mühendisi talep edecek ve bir sonraki aşama olan daha detaylı testler, binanın mühendisi veya İnşaat Mühendisleri Odası tarafından görevlendirilen mühendis tarafından yapılacaktır”.

Belediye mühendisleri tarafından yapılacak işlemlerin bir ön gözlem olduğunu vurgulayan Eryaşar, “Hiçbir bina için risksizdir diyemeyiz. Zaten ön gözlemde en risklinin ortaya çıkıp süratle ileri tetkiklere yönlendirmeyi sağlamaya çalışıyoruz ki, süratle bina için yapılması gerekenler yapılsın ve atılması gereken adımlar atılsın. Bu sayede de can güvenliği sağlanabilsin” açıklamalarında bulundu.

- “Yurtseven: “Hızlı tarama testi ile binaların deprem risk puanını belirliyoruz”

Gazimağusa Belediyesi’nde inşaat mühendisi ve iş sağlık uzmanı olarak görev yapan Niyazi Yurtseven, proje bağlamında hem gözlem yapıp hem de İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırladığı bina bilgi formları doldurduklarını söyleyerek yapılan işlemleri anlattı.

Gazimağusa Belediyesi’nin ön gözlem raporu kısmına kadar sorumluluk yürüttüğünü belirten Yurtseven ileri aşama için gerekli işlemleri inşaat mühendisinin yapacağını kaydetti.

-15 binadan 14'ü yüksek ve orta riskli

Yurtseven, Gazimağusa Belediyesi’ne yapılan müracaatlar ışığında hızlı tarama testi yapılan 15 binanın ön gözlem raporunun çıktığını açıkladı. 15 binanın 14’ünün yüksek ve orta riskli olduğunun belirlendiğini söyleyen Yurtseven, Ön Gözlem Raporu çıkan binalara, raporun dağıtımının yapılmaya kısa süre içerisinde başlanacağını kaydetti.

-Onbaşılar

Gazimağusa Belediyesi’nin Hızlı Tarama Testi Projesi’nde görevlendirilen inşaat teknikeri Halil Onbaşılar da, Gazimağusa Belediyesi’ne başvuru yapan kişilere bir gün önce ulaşıldığını, hızlı tarama testi için görüşmeye gidileceğinin bildirildiğini anlattı.

Onbaşılar, lazer metre ile bina yüksekliği ve metre ile genişliğinin ölçümünün yapıldığını, ardından binada deforme olan alanların gözlemlenip formda belirtilen soruların gözlemlerine göre cevaplandırıldığını açıkladı.