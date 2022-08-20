Gazimağusa’da hırsızlık

meyve satışından tahsil ettiği yaklaşık 7 bin TL’yi çalan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 2022 Temmuz-Ağustos ayları arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir meyve sebze serasında çalışan R.Y.’nin (E-46) sebze ve meyvelerin satışından tahsil edilen toplam 7 bin 160 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen R.Y. (E-46) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.